PERUK TAKIP BİR GÜNDE BANKADAN 500 BİN LİRA ÇEKMİŞLER - Son Dakika
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PERUK TAKIP BİR GÜNDE BANKADAN 500 BİN LİRA ÇEKMİŞLER

01.09.2022 11:56

İSTANBUL'da kimlik bilgilerini ele geçirdikleri iş kadının adına düzenlendikleri sahte ehliyeti kullanarak banka hesaplarından bir günde 500 bin lira çeken 4 kişilik çete yakalandı.

İSTANBUL'da kimlik bilgilerini ele geçirdikleri iş kadının adına düzenlendikleri sahte ehliyeti kullanarak banka hesaplarından bir günde 500 bin lira çeken 4 kişilik çete yakalandı. Şebekenin kadın üyesinin peruk takıp makyaj yaparak kendini mağdura benzetip bankadan para çektiği anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İstanbul'da 23 Ağustos 2022 tarihinde polise başvuran iş kadını D.K.(40) kendisinin haberi olmadan banka hesabından bir gün içinde yaklaşık 500 bin liralık çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur D.K. paranın bankanın 3 farklı şubesinden çekildiğini söylerken "Muhasebecim beni uyarıp para çektiğimi söyleyince şaşırdım. Ben para çekmedim. O gün şirketten dahi çıkmadım." dedi.

PARANIN ÇEKİLDİĞİ ANLARDA KAMERALAR ŞÜPHELİYİ KAYDETTİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde banka şubelerinden peruk takarak kendisini mağdura benzeten ve yüzündeki cerrahi maske bulunan şüpheliyi tespit etti. Yapılan incelemede şüpheli kadının yanında olay sırasında bir kişinin daha bulunduğu belirlendi. Görüntülerde kadının banka da sıra beklediği, ardından rahat tavırlarla bankoya gelerek para çektiği görüldü.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada kimliklerini tespit ettiği biri kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kendisini mağdura benzeten dublör kadın dolandırıcı Ayşe A.(30), İrfan H.(39), Erol Ş.(34), Şenel T.(53) ve Süleyman O.(41) Gayrettepe'de bulunan Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alındı.

DAHA ÖNCEDEN BİRÇOK SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Şüphelilerden Ayşe A.'nın daha önceden 26 tane, İrfan H.'nin 3 tane, Erol Ş.'nin 4 tane, Şenel T.'nin 8 tane, Süleyman O.'nun ise 16 tane suç kaydının olduğu belirlendi. Şüphelilerin mağdur kadına ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte bir ehliyet hazırladıkları öğrenildi. Şüphelilerin 3 ayrı banka şubesinden yaklaşık 500 bin lira para çektikten sonra bir kafeteryaya giderek paraları paylaştıkları anlarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Makyaj, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PERUK TAKIP BİR GÜNDE BANKADAN 500 BİN LİRA ÇEKMİŞLER - Son Dakika

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