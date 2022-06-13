İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye çalışan sanık savunma yaptı - Son Dakika
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İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye çalışan sanık savunma yaptı

13.06.2022 11:42
İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye çalışan sanık savunma yaptı

Avcılar'da, başından aşağı kimyasal madde dökerek Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Avcılar'da, başından aşağı kimyasal madde dökerek Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yıldız ile müşteki Yasemin Uzunçelebi'nin ailesi katıldı. Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, müşteki Uzunçelebi'nin devam eden sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı bildirildi.

Duruşmada söz verilen müşteki Uzunçelebi'nin kardeşleri Hatice ve Nazlı Uzunçelebi, kardeşlerinin hastanede yapılabilecek başka bir şey olmadığı için bir hafta önce hastaneden taburcu edildiğini belirterek, tedavisi süren kardeşlerinin duruşmalara katılabilmesi ile konuşabilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Savunma yapmak istediğini söyleyerek söz alan tutuklu sanık Mehmet Yıldız, Yasemin Uzunçelebi ile aralarında bir arkadaşlık başladığını belirterek, olay günü Uzunçelebi ile telefonuna gelen mesajların kimden geldiğini sorması üzerine tartıştıklarını anlattı.

Bunun üzerine müştekinin kendisine küfür ettiğini öne süren sanık Yıldız, "Masanın üzerinde bulunan çakmağı fırlattı. Ben de tepki olarak masanın üzerinde bulunan tası fırlattım. Ben içinde ne olduğunu bilmiyordum. Yasemin'e maddi ve manevi olarak destek olmaya hazırım. Ben onu seviyorum bugüne kadar da paramı onun için harcadım." diye konuştu.

Söz alan Yasemin Uzunçelebi'nin kardeşleri, sanığın savunmasını kabul etmediklerini, kardeşlerinin evlenme gibi bir durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevkine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın 5 Ekim 2021'de gizlice evine girdiği müşteki Yasemin Uzunçelebi'ye kimyasal madde dökerek kaçtığı belirtiliyor.

Sanığın öldürmek amacıyla müştekiye canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal madde fırlattığı anlatılan iddianamede, saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluşan müştekinin hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte tedavi gördüğü ve ifadesinin alınamadığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Yıldız hakkında "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Kaynak: AA

Mehmet Yıldız, Küçükçekmece, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye çalışan sanık savunma yaptı - Son Dakika

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