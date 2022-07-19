İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi - Son Dakika
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İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi

19.07.2022 15:37
İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi

İstanbul'da devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'da devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fazlı Uluçay'ın kullandığı 46 GH 096 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Uluçay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevre önlem alırken yola dökülen kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.?

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Kaynak: AA

İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi - Son Dakika
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