İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi - Son Dakika
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İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi

19.07.2022 22:06
İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi

İstanbul'da devrilen kimyasal madde yüklü tanker, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İstanbul'da devrilen kimyasal madde yüklü tanker, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fazlı Uluçay'ın kullandığı 46 GH 096 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Uluçay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, yola dökülen kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.?

Çalışmaların tamamlanmasının ardından devrilen tanker, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Tankerin kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.

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Kaynak: AA

İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi - Son Dakika
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