İSTANBUL'DA "KİNDER" DENETİMİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA "KİNDER" DENETİMİ

22.04.2022 12:51

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplatılma kararı alınan Kinder markalı bazı ürünlerle ilgili marketleri denetledi.

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplatılma kararı alınan Kinder markalı bazı ürünlerle ilgili marketleri denetledi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 'İstanbul olarak, 750 denetçimizle sahada ürünle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bulduğumuz yerlerde de ürüne el koyup, imhasını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine, Türkiye'deki ürünlerde rastlanmadığını duyururken, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldığını bildirdi. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.

Kararın ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri harekete geçti

MARKETTE TESPİT EDİLEN ÜRÜNE EL KONULDU

Toplam 750 kişiden oluşan gıda denetim ekipleri, marketleri dolaştı ve raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri ile kodlarını kontrol etti. Ekipler bir markette, toplatılma kararı bulunan ürüne rastladı. Market sahibine konuyla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, ürüne ise el koydu.

'750 DENETÇİMİZLE SAHADAYIZ"

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ürünlerin satış zincirini takip ederek market market gezdiklerini ifade etti. Tespit edilen ürünlere el koyduklarına değinen Karaca, 'Avrupa'da alarm veren Salmonella bakterisi taşıyan ürünlerle ilgili geri bildirimlerle beraber, 2 partide sıkıntı olduğunun tespit edilmesiyle beraber bakanlık olarak harekete geçtik. Firmadan geri izlenmeler yapılarak, nerelere ürün verilmiş, ne yapılmış noktaları belirledik. Ürünlerle ilgili toplatma kararı verildi ve firmaya da tebliğ edildi. Onun akabinde de biz İstanbul olarak, 750 denetçimizle sahada ürünle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bulduğumuz yerlerde de ürüne el koyup, imhasını gerçekleştiriyoruz. Firma da aynı şekilde toplatma ve geri çekme işlemlerine başladı" dedi.

KİNDER TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kinder Türkiye'den de kararla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, Belçika menşeili L329R03 ve L336R03 parti nolu Kinder Schoko-Bons ürünleri Avrupa Birliği'nden gelen bildirime istinaden tedbiren geri çağrılmaktadır. Bahse konu olan ürünlerin Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithalatı ve satışı yapılmamaktadır. Türkiye'de ithal edip satışa sunduğumuz ürünlerimizin Bakanlık tarafından yapılan analizlerle tüketim için güvenli oldukları teyit edilmiştir. Geri çağırma kapsamında olan bu ürünlerin, yurt dışı yolcu beraberi veya farklı yollarla alınmış olma ihtimaline karşın, tüketicilerimizden tedbir amaçlı bu ürünleri tüketmemeleri, her türlü soru ve önerileri için adresinden, Ferrero Türkiye tüketici hattından bize ulaşabileceklerini saygı ile kamuoyu ile paylaşırız" denildi.

İSTANBUL'DA KİNDER DENETİMİ
İSTANBUL'DA KİNDER DENETİMİ
İSTANBUL'DA KİNDER DENETİMİ
İSTANBUL'DA KİNDER DENETİMİ
İSTANBUL'DA KİNDER DENETİMİ
İSTANBUL'DA KİNDER DENETİMİ
İSTANBUL'DA KİNDER DENETİMİ
İSTANBUL'DA KİNDER DENETİMİ
İSTANBUL'DA KİNDER DENETİMİ
İSTANBUL'DA KİNDER DENETİMİ

YORUMLAR
500
Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı 'Kinder' markalı ürünlerin ithalatında 'salmonella analizi' 'Kinder' markalı ürünlerin ithalatında 'salmonella analizi'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 'KİNDER' DENETİMİ - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Hemşire Abdullah yanlış kan verdiği hastanın ölümüne neden olmuştu: 3 yıl 4 ay ceza aldı
12:51 Aldatıldığını düşünüp eşini telle boğmuştu! Mahkeme cani kocanın gözünün yaşına bakmadı
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:26 İzmir'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Tuvalete gidiyorum dedi, lüks otomobili çaldı
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 13:28:52. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA "KİNDER" DENETİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement