İstanbul'da kıraathaneye okey baskını: 49 kişiye 169 bin lira ceza - Son Dakika

İstanbul'da kıraathaneye okey baskını: 49 kişiye 169 bin lira ceza

16.03.2021 09:02

İstanbul'da kıraathaneye okey baskını: 49 kişiye 169 bin lira ceza Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurallara uymayan kıraathaneye baskın düzenledi Okey oynayan, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan 49 kişiye 169 bin 981 lira ceza uygulandı Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü...

İstanbul'da kıraathaneye okey baskını: 49 kişiye 169 bin lira ceza

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurallara uymayan kıraathaneye baskın düzenledi

Okey oynayan, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan 49 kişiye 169 bin 981 lira ceza uygulandı

İSTANBUL - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kurallara uyulmadığı ihbarı üzerine bir kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında yasağa rağmen okey oynayan ve sosyal mesafe ile maske kurallarına uymayan 49 kişiye 169 bin 981 lira ceza uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlerine hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan'da bir adreste oyun oynandığı, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren Kağıthane polisi, önceki hafta Cumartesi günü saat 15.30 sıralarında kıraathaneye baskın düzenledi. Adrese giren polis ekipleri, içeride çok sayıda kişinin okey oyunu oynadığını gördü.

Okeye polis baskını: 169 bin lira ceza

Kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske de takmadıklarını tespit eden polis, 49 kişiye 169 bin 981 lira idari para cezası uyguladı. İşlemlerin ardından gözaltına alınan kıraathanenin işletmecisi H.S. emniyete götürülerek hakkında adli işlem yapıldı. Kıraathane ise Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği bilgisine ulaşıldı.

İstanbul'da kıraathaneye okey baskını: 49 kişiye 169 bin lira ceza
İstanbul'da kıraathaneye okey baskını: 49 kişiye 169 bin lira ceza
İstanbul'da kıraathaneye okey baskını: 49 kişiye 169 bin lira ceza
İstanbul'da kıraathaneye okey baskını: 49 kişiye 169 bin lira ceza

Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane, Hisarcık, oyunlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kıraathaneye okey baskını: 49 kişiye 169 bin lira ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tek vasiyeti Türk bayrağına sarılmaktı! Almanya'da vefat eden Ermeni asıllı Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 41 kişi hastanelik oldu TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek Lüks villadaki cansız bedenlerin sırrı çözüldü! Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etmiş Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! İstanbul'daki artış korkuttu Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti         
09:47
Normalleşme hayal oldu! Samsun, koronavirüs risk haritasında yine zirvede yer aldı Normalleşme hayal oldu! Samsun, koronavirüs risk haritasında yine zirvede yer aldı         
09:13
Uçak otomobilin üzerine düştü! Patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Uçak otomobilin üzerine düştü! Patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
09:11
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti         
08:06
Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok         
00:41
Bayern Münih'te Kingsley Coman, Mercedes marka araçla geldiği için tesislere alınmadı Bayern Münih'te Kingsley Coman, Mercedes marka araçla geldiği için tesislere alınmadı         
00:05
Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye uyarı! 5 gün boyunca şiddetli kar ve yağmur yağacak Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye uyarı! 5 gün boyunca şiddetli kar ve yağmur yağacak         
23:28
Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor         
23:08
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş         
18:53
Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi         
18:00
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 10:04:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da kıraathaneye okey baskını: 49 kişiye 169 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei