İstanbul'da kiracı ve ev sahibi arasında tartışma: Evimi terk et

İstanbul Güngören Gençosman Mahallesi'nde, önceki gün saat 19.00 sıralarında; ev sahibi olan kişinin kirayı 12 bin lira yapmak istediği ve kiracısının ise bu teklife karşı çıkmasının ardından sözlü tartışma yaşanmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte ev sahibi kiracısının eline vurarak "Benim evimi boşalt. Çıkın gidin" diyerek tartışmayı alevlendirdi.

CEKETİNDEN TUTUP ÇEKİŞTİRDİ: EVİMİ TERK ET

Tartışmanın devamında kiracı vatandaşın ev sahibine "Gitmiyorum" demesinin ardından ise ev sahibi, "Benim evimi bana nasıl vermiyorsun" dedi. Kiracı sakin konuşmasına devam ettiği sırada ev sahibi ceketinden tutup onu itip, çekiştirmeye başladı. Sakin kalan kiracı derdini anlatmaya devam ederken ev sahibi ise kira piyasasının söylediği rakamlarda olduğunu dile getirerek, "Benim evimi terk et" dedi.

KİRACI SAKİN KALDIKÇA EV SAHİBİ ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Kiracı ve ev sahibinin girmiş olduğu tartışmada her ne kadar kiracı sakin tavırlarda derdini anlatmaya çalışsa da, ev sahibi sakin kalamadı. Bir süre sonra iyice sinirlenen ev sahibi, kiracısının üstüne giderek fiziksel temasını artırdı. Olay büyümeden çevredeki yurttaşlar tarafından ev sahibi olay yerinden uzaklaşırken kiracı vatandaş tüm bu olanlara gülerek karşılık verdi.