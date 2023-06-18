İstanbul'da kiracı ve ev sahibi arasında tartışma: Evimi terk et - Son Dakika
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İstanbul'da kiracı ve ev sahibi arasında tartışma: Evimi terk et

18.06.2023 10:02

İstanbul Güngören Gençosman Mahallesi'nde, ev sahibi olan kişinin kirayı 12 bin lira yapmak istediği ve kiracısının buna karşı çıkmasıyla başlayan tartışma, fiziksel temasla sonuçlandı. Ev sahibi, kiracısının üstüne yürürken, çevredeki yurttaşlar olaya müdahale etti. Kiracı ise tüm bu olanlara gülerek karşılık verdi.

İstanbul Güngören Gençosman Mahallesi'nde, önceki gün saat 19.00 sıralarında; ev sahibi olan kişinin kirayı 12 bin lira yapmak istediği ve kiracısının ise bu teklife karşı çıkmasının ardından sözlü tartışma yaşanmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte ev sahibi kiracısının eline vurarak "Benim evimi boşalt. Çıkın gidin" diyerek tartışmayı alevlendirdi.

CEKETİNDEN TUTUP ÇEKİŞTİRDİ: EVİMİ TERK ET

Tartışmanın devamında kiracı vatandaşın ev sahibine "Gitmiyorum" demesinin ardından ise ev sahibi, "Benim evimi bana nasıl vermiyorsun" dedi. Kiracı sakin konuşmasına devam ettiği sırada ev sahibi ceketinden tutup onu itip, çekiştirmeye başladı. Sakin kalan kiracı derdini anlatmaya devam ederken ev sahibi ise kira piyasasının söylediği rakamlarda olduğunu dile getirerek, "Benim evimi terk et" dedi.

KİRACI SAKİN KALDIKÇA EV SAHİBİ ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Kiracı ve ev sahibinin girmiş olduğu tartışmada her ne kadar kiracı sakin tavırlarda derdini anlatmaya çalışsa da, ev sahibi sakin kalamadı. Bir süre sonra iyice sinirlenen ev sahibi, kiracısının üstüne giderek fiziksel temasını artırdı. Olay büyümeden çevredeki yurttaşlar tarafından ev sahibi olay yerinden uzaklaşırken kiracı vatandaş tüm bu olanlara gülerek karşılık verdi.

YORUMLAR (1)
  • Osman Bölükbaş: Nerde Süleyman soylu hükümet 3 binden 12 Bin TL kira istiyorlar Allah gözünü doyursun aç herifler buna önlem almayanlarda bu suça ortaktır Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: İstanbul'da kiracı ve ev sahibi arasında tartışma: Evimi terk et - Son Dakika
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