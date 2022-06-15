İstanbul'da kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi Giresun'da defnedildi - Son Dakika
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İstanbul'da kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi Giresun'da defnedildi

15.06.2022 16:13
İstanbul'da kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi Giresun'da defnedildi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde tartıştığı kiracısı tarafından silahla vurularak öldürülen Şenel Tombul'un cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde tartıştığı kiracısı tarafından silahla vurularak öldürülen Şenel Tombul'un cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Harmantepe Mahallesi Akın Sokak'ta bulunan evinde yalnız yaşayan kiracı H.Ç. tarafından silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tombul'un cenazesi, Şişli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine getirildi.

Tombul için Kapaklı Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.

Tombul'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kapaklı Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi Giresun'da defnedildi - Son Dakika

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