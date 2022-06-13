Harmantepe Mahallesi Akın Sokak'ta bulunan evinde yalnız yaşayan kiracı H.Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle ev sahibi Ş.T ile tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi öldü - Son Dakika

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