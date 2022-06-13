İstanbul'da kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi öldü - Son Dakika
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İstanbul'da kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi öldü

13.06.2022 23:06
İstanbul'da kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi öldü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir kişi tartıştığı ev sahibini silahla öldürdü.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir kişi tartıştığı ev sahibini silahla öldürdü.

Harmantepe Mahallesi Akın Sokak'ta bulunan evinde yalnız yaşayan kiracı H.Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle ev sahibi Ş.T ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç, silahıyla ateş ederek Ş.T'yi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ş.T. yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, şüpheli H.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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