İstanbul'da kiraların yükseliş trendi sürdü, konut satış fiyatları arttı

"sahibindex Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre, yıllık kira artış oranı geçen aya göre İstanbul'da 8,4 yüzde puan, Ankara'da 1,8 yüzde puan ve İzmir'de 6,8 yüzde puan yükseldi. Temmuzda yüzde 37,9 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı ağustosta yüzde 38,9 oldu. Sahibinden.com'dan yapılan açıklamayla "sahibindex Konut Piyasası Görünümü" raporunun dokuzuncusu yayınlandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileriyle hazırlanan rapor, İstanbul'da kira fiyatlarında ciddi oranda artış yaşandığını ortaya koydu. Buna ek olarak yazlık konutlarda değer artışları gözlemlendi.

Yazlık konutlarda devam eden talep artışının konutların değerlerini de yükselttiği gözlenirken, rapor, sahibinden.com'un emlak kategorisindeki veri havuzu analiz edilerek elde edilen istatistiki veriler üzerinden, BETAM uzmanlarının yorumlarını içerdi.

Rapora göre ağustosta yıllık cari fiyat (ilan fiyatı) artış hızının geçen ayki tempo kaybından sonra tekrar yükseldiği görüldü.

Temmuzda yüzde 37,9 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı ağustosta yüzde 38,9 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3 bin 155 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı ağustosta 4 bin 382 TL'ye ulaştı.

Ağustos ayında en yüksek ve en düşük yıllık satılık ilan fiyatı değişimlerinin yaşandığı iller şu şekilde: