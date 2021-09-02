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İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı - Son Dakika

İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı

02.09.2021 16:52

Kiralık ev piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yüz yüze eğitimin başlaması, kentsel dönüşümler ve pandemi nedeniyle memleketine gidenlerin geri dönmesiyle İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçuşa geçti. Kent genelinde 100 binden fazla kişinin ev aradığını belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, insanların artık semt seçme gibi bir lüksü kalmadığını söyledi.

İstanbul'da son dönemde kiralık ev piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle kentsel dönüşüm, pandemi nedeniyle memleketine giden insanların geri dönmesi, kısıtlamaların kalkmasıyla düğünlerdeki artış ve okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla kiralık evlere olan talep hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Ev fiyatlarındaki artışlar ise yüzde 50'lere ulaştı.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, kiralık ev piyasasındaki son durumu anlattı. Fiyatların normalde kademe kademe artması gerekirken hızlı bir şekilde yükseldiğini vurgulayan Nizamettin Aşa, 1.000-1.500 lira bandında olan evlerin 2.500 liraya, 2. 500-3.000 bandında olan evlerin ise 4.000 liralara çıktığını belirtti.

NTV'ye konuşan Aşa, "100 binden fazla kişi ev arıyor. Özellikle Kadıköy, Suadiye, Bostancı ve Kartal güzergahında talep çok yoğun. Bu bölgede kentsel dönüşümden dolayı 4 bine yakın bina yıkılıyor. Evlerinden çıkan insanlar kiralık ev aramaya başlıyor" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA BULAMAYAN AVCILAR'A KADAR GİDİYOR"

İnsanların artık semt seçme gibi bir lüksü kalmadığını ve nerede boş ev varsa oraya yöneldiklerini belirten Aşa, "Kiralık ev probleminin en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Beşiktaş'ta ev bulamayan Avcılar'a kadar gidiyor. Ancak Avcılar'da da durum farklı değil. Kentsel dönüşüm nedeniyle bölgede üç binadan ikisi yıkılıyor, her yer şantiye gibi" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL FREN OLACAK"

Kentsel dönüşümlerin 1-2 sene içerisinden tamamlandıktan sonra insanların kendi evlerine döneceğini ve bu sayede kiralık evlerin boşalacağını söyleyen Aşa, bu durumun en fazla 2 sene süreceğini belirtti.

Kiraların olabileceği en yüksek noktada olduğunu dile getiren Aşa, "Bundan sonra kiralarda hızlı artış olmaz. Önümüzdeki yıl fren olacak, çünkü kentsel dönüşümdeki evler bitmeye yaklaşacak" dedi.

Aşa, ev sahiplerinin tutumu ile ilgili sorumuza, "Eski kiracısı olanlar zaten evden çıkaramıyorlar, devlet kiracıdan yana. Fakat sıfır evi olanlar fırsatçılık yaparak verebildiği kadar yüksekten kiraya veriyor" diye konuştu.

"DOLANDIRICILARA DİKKAT"

İnsanların ev ararken en çok dolandırıcılara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Nizamettin Aşa, "İnsanlar internet sitesinde gördükleri ilanların hepsini doğru zannediyorlar. Mal sahibi olduğunu iddia eden kişilere 6-7 aylık peşinat gönderiyorlar. Tavsiye vermek gerekirse, mal sahibini görmeden ödeme yapmasınlar. Mülk sahibinden tapu isteyin. Anadolu insanı İstanbul'da çocuğuna ev arıyor, ilandaki fotoğrafları gördüğünde direkt gönderiyor parayı. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Dolandırıcılarla bire bir yaşadığı bir olayı anlatan Aşa, "İnternette gördüğüm bir ilan üzerine sözde ev sahibini aradım. Bana kendisinin şehir dışında olduğunu ve parayı yatırmam gerektiğini söyledi. Kendisine evi gidip görmek istediğimi söylediğimde, göremeyeceğimi ve internetteki fotoğraflarına bakmamı söyledi" dedi.

Dolandırıcıların Beşiktaş'ta 1.500 liraya ev kiralamaya çalıştıklarını söyleyen Aşa, şu anda o bölgede 3.500 liranın altında ev bulunmadığınıve insanların kesinlikle bu tuzaklara düşmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı

Emlakçılar Odası, geri dönüşüm, İstanbul, Avcılar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Emekli Tahminci: Hükümeti goreve çağırıyoruz ev kiraları aldi başını gidiyor, marketler keza aynı, pazarlar aynı pazarci pazara cikmiyor fiyati artırıyor denetleme yok,bize 0 de zam verseniz yetmiyor,ben orta halliyken taban oldum yetemiyorum allah asagida olanlara yardım etsin 2023 e neyle cikacaksiniz,hangi yüzle 3600 ek gosterge bekletiliyor niye biz bıktık yorulduk 20 yildir verdik artik bizide bezdiroyorsunuz,ak partinin oyu cikarsa sasirmayin bitirdiniz Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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