İstanbul'da kirli hava ve sis böyle görüntülendi - Son Dakika

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İstanbul'da kirli hava ve sis böyle görüntülendi

-"Bu pis havadan dolayı tıkana tıkana yürüyorum"

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Öğle saatlerinde de Maltepe'de sis yoğunluğu ve kirli hava etkili oldu. Bazı vatandaşlar ise sahilde yaptıkları yürüyüş esnasında kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını belirtti. Sis nedeniyle kaybolan Adalar ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sis öğle saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Anadolu Yakası'nın birçok ilçesini etkisi altına alan sis yoğunluğuyla birlikte Adalar ve deniz adeta kayboldu. Maltepe Sahilinde ise havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar sis altında yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise yaptıkları yürüyüş esnasında kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını belirtti.

"Bu pis havadan dolayı 1 saattir tıkana tıkana yürüyorum"

Sahilde yürüyüş yapan Sinem Yamakalioğlu, "Bu sis, genel İstanbul'un hava kirliliği de olabilir. Mevsimsel geçişlerin etkisi de olabilir. Dünya şartlarını görüyorsunuz; hava kirliliğini, bu etraftaki çöpleri, küresel ısınma hepsi ile birlikte kötü bir dünya çocuklarımızı bekliyor. Ama bu hava kirliliği mi, başka bir sebep mi bilmiyorum. Ama mutlu muyuz bu durumdan asla mutlu değiliz. Çünkü çok kötü bir hava ve bu havayı biz sürekli teneffüs ediyoruz. Mesela 1 saattir yürüyorum, tıkanıyorum. Bu pis havadan dolayı tıkana tıkana yürüyorum. Ne kadar temiz bir yürüyüş yapıyorum onu da bilmiyorum. Ciğerlerim şu an pis havayla doluyor. İstanbul şartlarında bu hava kirliliklerini bu sisleri biz daha çok göreceğiz" dedi.

"Yürüyüşe çıktığımızdan beri yeşilliğin kokusunu aldığımız bir hava olmadı"

Vatandaşlardan Semra Karataş ise "Biz Küçükyalı çevresinden uzun bir yürüyüşe çıktık. Yola çıktığımızdan beri bu sis var. Adaları bile göremiyoruz. Parlak canlı bir hava yok. Genelde de bu vaziyette hava kirliliğinden ziyade gelirken atık kanallarının olduğu yerlerde de çok kötü koku yayılıyor. Yürüyüşe çıktığımızdan beri maalesef mis gibi iç açıcı, yeşilliğin kokusunu aldığımız bir hava olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan oluşan sis yoğunluğu ve kirli hava sonrası adalar ve denizlerin kaybolduğu anlar havadan dron ile görüntülendi.