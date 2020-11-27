İstanbul'da kış hazırlıkları... 1351 araç - iş makinesi ve 7031 personel görev yapacak - Son Dakika

İstanbul'da kış hazırlıkları... 1351 araç - iş makinesi ve 7031 personel görev yapacak

27.11.2020 13:47
İstanbul'da kış hazırlıkları... 1351 araç - iş makinesi ve 7031 personel görev yapacak, System.String[]

İSTANBUL'da kış şartları ile mücadele kapsamında 2020 - 2021 Kışa Hazırlık Toplantısı Afet Koordinasyon Merkezi 'nde (AKOM) düzenlendi.

İSTANBUL'da kış  şartları ile mücadele kapsamında 2020 - 2021 Kışa Hazırlık Toplantısı  Afet Koordinasyon Merkezi 'nde (AKOM) düzenlendi. Kış şartlarıyla çalışma kapsamında bu yıl bin 351 araç - iş makinesi ve 7 bin 31 personel görev yapacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kış şartları ile mücadele kapsamında "2020-2021 Kışa Hazırlık Toplantısı" yaptı. Toplantıya, İSKİ, İETT Genel Müdürlüğü, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı,  İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı olmak üzere ilgili İBB iştirakleri ve kentin diğer özel sektör temsilcileri katıldı.

YAPILAN HAZIRLIKLAR PAYLAŞILDI

İki gün süren toplantıda, İstanbul'un sorunsuz bir kış geçirmesi için yapılan hazırlıklar ve pandemi özelinde alınan önlemler paylaşıldı. Toplantılarda birinci gün İBB Müdürlükleri ve iştirakleri, ikinci gün ise 39 ilçe belediyesi bir araya gelerek bu seneki kış ile mücadele toplantısı gerçekleştirdi.

KAR İLE MÜCADELE KAPASİTESİ BELİRLENDİ

Kış şartlarıyla çalışma kapsamında bu yıl bin 351 araç - iş makinesi ve 7 bin 31 personel görev yapacak. Anaarter ve çevre yollarında çekici ve kurtarıcı araçlar hazır bekletilecek, olası trafik kazaları ve yolda kalmalara ekipler tarafından hızlı müdahale edilecek. Muhtarların kontrolüne verilecek kürüme aparatlı traktörler ile köy yolların açık tutulması sağlanacak. Bu seneki mücadele kapasitesi şu şekilde belirlendi:

Sorumlu Yol Ağı    : 4.023 km Personel Sayısı    : 7.031Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1.351Tuz Stoku    : 301.308 tonKutu Tuz (kritik noktalara): 300 adetSolüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)Traktör Sayısı (köy yolları için): 147Vinç - Kurtarıcı Sayısı    : 13Metrobüs Güzergahı     : 187 km (33 iş makinesi)Karayollarına Verilen Araç: 38 PTO kamyonBuzlanma Erken Uyarı Sistemi: 60 istasyon

PANDEMİ DİKKATE ALINDIToplantıda, pandemide sahada görev yapan filyasyon ekiplerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımlarında yaşanabilecek aksamalarda yardımcı olunması kararlaştırıldı, sokak hayvanlarının beslenmesine destek noktasında ise ilçe belediyelerinden hassasiyet gösterilmesi istendi. Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar yapılacak. Yoğun kar yağışlarında, mobil büfeler ile kritik noktalarda ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere İBB, sıcak içecek, çorba ve su servisi sunmaya devam edecek. Toplu taşımanın öneminin artırılması ve yönlendirilmesi, kış lastiği uygulaması ve hava durumu uyarıları konularında basın aracılığı ile vatandaşlara bilgilendirmeler yapılacak.

OPERASYONLAR AKOM'DAN YÜRÜTÜLECEKBeklenen olumsuz hava koşulları öncesinde ilgili İBB birimleri ve kurum temsilcileri AKOM'da bir araya gelecek ve koordinasyonun buradan sağlanacak. İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından toplanıp sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir edilecek.


- İstanbul
İstanbul'da kış hazırlıkları... 1351 araç - iş makinesi ve 7031 personel görev yapacak
İstanbul'da kış hazırlıkları... 1351 araç - iş makinesi ve 7031 personel görev yapacak
İstanbul'da kış hazırlıkları... 1351 araç - iş makinesi ve 7031 personel görev yapacak
İstanbul'da kış hazırlıkları... 1351 araç - iş makinesi ve 7031 personel görev yapacak
İstanbul'da kış hazırlıkları... 1351 araç - iş makinesi ve 7031 personel görev yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kış hazırlıkları... 1351 araç - iş makinesi ve 7031 personel görev yapacak - Son Dakika


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