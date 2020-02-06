İstanbul'da kış lastiği denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da kış lastiği denetimi

16 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehirler arası otobüslere yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı.

İstanbul'da kış lastiği denetimi, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehirler arası otobüslere yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı.


Sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında konuşlanan ekipler, otobüsleri durdurarak kış lastiği denetimi yaptı.


Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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