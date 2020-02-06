İstanbul'da kış lastiği denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da kış lastiği denetimi

6 saat önce

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da kış lastiği denetimi yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da kış lastiği denetimi yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarının ardından kentte olumsuzlukların yaşanmaması için birçok önlem alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kar yağışının beklendiği bu günlerde kış lastiği denetimi yaptı. Sabah saatlerinde sürücüleri durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler, araçların lastik kalınlıklarını da inceledi. Taksi, servis, minibüsler, otobüsler ve özel araçların tek tek kontrol edildiği denetimler gün boyunca kent genelinde devam edecek.

(Murat Horoz/İHA)

İstanbul'da kış lastiği denetimi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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