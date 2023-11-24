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İstanbul'da kış lastiği uygulaması başlıyor! Bu gece yarısından itibaren takmayana 2 bin 568 TL ceza kesilecek - Son Dakika

İstanbul'da kış lastiği uygulaması başlıyor! Bu gece yarısından itibaren takmayana 2 bin 568 TL ceza kesilecek

Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması İstanbul'da yarın başlıyor. Bu gece yarısından itibaren mega kentte kış lastiği takmayan araçlara 2 bin 568 TL ceza kesilecek.

24.11.2023 - 15:13,  Güncelleme: 15:31
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Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması İstanbul'da öne çekildi. İstanbul Valiliği, uygulamanın bu yıl meteorolojik veriler çerçevesinde 25 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

2 BİN 568 TL CEZASI VAR

Mega kentte bu gece yarısından itibaren kış lastiği takmayan araçlara cezai yaptırım uygulanacak. Kış lastiği takmayan araçlara 2 bin 568 TL ceza kesilecek.

1 NİSAN 2024'TE SONA ERECEK

Normalde 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması İstanbul'da bu yıl için 25 Kasım'a çekildi. Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.

HANGİ ARAÇLAR TAKMAK ZORUNDA?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 25 Kasım ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

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Son Dakika Güvenlik İstanbul'da kış lastiği uygulaması başlıyor! Bu gece yarısından itibaren takmayana 2 bin 568 TL ceza kesilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kış lastiği uygulaması başlıyor! Bu gece yarısından itibaren takmayana 2 bin 568 TL ceza kesilecek - Son Dakika
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