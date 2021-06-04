Üye Girişi
İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 1,1 KİLOGRAM ATIK ÜRETİLİYOR... ÇÖPLER GÜBRE VE ELEKTRİK OLARAK DÖNÜYOR - Son Dakika

İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 1,1 KİLOGRAM ATIK ÜRETİLİYOR... ÇÖPLER GÜBRE VE ELEKTRİK OLARAK DÖNÜYOR

04.06.2021 12:59

İstanbul'da her gün yaklaşık 18 bin ton evsel atık üretiliyor.

İstanbul'da her gün yaklaşık 18 bin ton evsel atık üretiliyor. Bunun 12 bin tonu Avrupa Yakası'nda, 6 bin tonu Anadolu yakasında...

Kişi başına günlük atık üretimi ise 1,1 kilogram.

İstanbul'un çöpü geri kazanım ve kompost tesislerinde işleniyor.

İSTAÇ Genel Müdürü Aslan Değirmenci,

"Tabiri caizse İstanbul'da oluşan atığın etinden, sütünden her şeyinden faydalanmaya hem doğayı korumaya hem doğaya katkı sağlamaya hem de ekonomiye ham madde üretmeye ve enerji sektörüne destek oluyoruz"

Burçak BOZKUŞ - Ali AKSOYER - Kubilay ÖZEV - İbrahim MAŞE/ - İSTANBUL'da bir günde 18 bin ton evsel atık üretiliyor. Atıklar, geri kazanım tesisinde doğaya, ekonomiye ve sanayiye geri kazandırılıyor. DHA ekibi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi, evsel atıkların bir günlük sürecini, tesisi ve çalışmalarını yerinde görüntüledi.

İstanbul genelinde ilçe belediyelerince toplanan günlük evsel katı atıklar 8 katı atık aktarma istasyonunda, daha büyük araçlara aktarılıyor. Atıklar daha sonra İBB'ye geri kazanım tesislerine gönderiliyor. O tesislerden biri de Kemerburgaz'daki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) Geri Kazanım ve Kompost tesisi. Tesise bir günde 80 araçla, 500 ton evsel atık geliyor. Atıklar sırasıyla çöp kabul alanına oradan da mekanik ayrışım ünitesine geçiyor. İkiye ayrılan atıklar fermantasyon ünitesine gönderiliyor. Diğerleri ise elle ayrıştırma ünitesinde 65 kişilik bir ekiple ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılıyor. Atıklardan üretilen organik gübre, İstanbul'da park ve bahçelerin iyileştirilmesinde kullanılıyor. Geri kazanılamayan evsel nitelikli katı atıklar ise düzenli depolama sahalarında hava, toprak, su ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde inşa ve işletme faaliyetlerinde kullanılıyor. İSTAÇ Genel Müdürü Aslan Değirmenci, 'İstanbul'da oluşan atığın etinden sütünden her şeyinden faydalanmaya, hem doğayı korumaya hem de ekonomiye ham madde üretmeye, enerji sektörüne destek oluyoruz" dedi.

'DÖRT KİŞİLİK BİR AİLE HER GÜN YAKLAŞIK 4.4 KİLOGRAM ATIK ÜRETİYOR"

'İstanbul'da şu anda kişi başına günlük 1.1 kilogram atık üretiliyor" diyen Aslan Değirmenci, 'Her hane halkı 1.1 kilogram. Yani dört kişilik bir aile her gün yaklaşık 4.4 kilogram atık üretiyor. Biz o evsel atığın tamamını bir şekilde doğaya veya ekonomiye, sanayiye geri kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. ve bu işlem burada her gün tekrarlanıyor. Biz İstanbul'da günde yaklaşık 18 bin ton evsel atığı işliyoruz. Bu 18 bin ton evsel atıktan şu anda faal olan üç tane metan gazından elektrik üreten var. Bunların toplam yaklaşık saatte 75 - 80 megavat elektrik üretiyorlar ki bu 350 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olmak demek. Yaklaşık yüzde 1,5 - 2 civarı geri kazanım malzemesi bu da yaklaşık yılda 4 bin ton plastiği, kağıdı, teneke ambalajı geri kazanıyoruz demek. Bunların hepsi ekonomiye ve doğaya katkı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DA HER GÜN YAKLAŞIK 18 BİN TON EVSEL ATIK ÜRETİLİYOR"

Tesisin bir günlük faaliyetlerinden bahseden Aslan Değirmenci, "Buraya ilçe belediyelerinden her gün yaklaşık 80 araçla birlikte, günlük ortalama 500 ton evsel atık geliyor. Biz o evsel atığı belli işlemlerden geçirdikten sonra ayrıştırıyoruz. Elek üstü ve elek altı dediğimiz şekilde. Elek üstü dediğimiz malzeme kağıt, plastik, cam, teneke. Bunlar sanayiye tekrar geri kazanım ham madde olarak gidiyor. Elek altı dediklerimiz de meyve sebze atıkları ve mutfak atıkları. Bunları ayırdıktan sonra 8 haftalık bir yolculuğa çıkıyor atıklar. Bu 8 haftalık yolculuğun sonunda fermantasyon işlemi dediğimiz işlem sonucunda evsel atıkların içindeki nemi suyu aldıktan sonra, bu arkada görmüş olduğunuz komposta dönüşüyor" dedi.

"EVSEL ATIKLARI DOĞAYA, EKONOMİYE, SANAYİYE GERİ KAZANDIRIYORUZ"

Atığa ham madde gözüyle baktıklarını ifade eden İSTAÇ Genel Müdürü Aslan Değirmenci, "Yani İstanbul'da her gün yaklaşık 18 bin ton evsel atık üretiliyor. Bunun 12 bin tonu Avrupa Yakası'nda, 6 bin tonu Anadolu yakasında. Biz bu atığın hepsini burada gördüğünüz gibi komposta veya geri kazanım vasıtasıyla plastik, metal sektörlerine ham madde olarak veya düzenli depolama sahalarında topladığımız, biriktirdiğimiz çöpten oluşan metan gazıyla elektriğe dönüştürüyoruz. veya yine organik atıklardan metan gazı fermente ederek, mekanik yollarla metan gazı üreterek elektrik üretiyoruz. Tabiri caizse İstanbul'da oluşan atığın etinden sütünden her şeyinden faydalanmaya hem doğayı korumaya hem doğaya katkı sağlamaya hem de ekonomiye ham madde üretmeye ve enerji sektörüne destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Çevre Günü için dileklerini paylaşan İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler ise, 'Dünya Çevre Günü'nde çevreyi sadece bugün hatırlamayalım diyorum. Bunu korumak, bunu yaşatmaya çalışmak, bunu sürdürülebilir hale getirmek ve bizden sonraki nesillere bırakabilmek için tüm bireylerin bu sorumluluğu bu bilinci taşıması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 1,1 KİLOGRAM ATIK ÜRETİLİYOR... ÇÖPLER GÜBRE VE ELEKTRİK OLARAK DÖNÜYOR
İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 1,1 KİLOGRAM ATIK ÜRETİLİYOR... ÇÖPLER GÜBRE VE ELEKTRİK OLARAK DÖNÜYOR
İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 1,1 KİLOGRAM ATIK ÜRETİLİYOR... ÇÖPLER GÜBRE VE ELEKTRİK OLARAK DÖNÜYOR
İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 1,1 KİLOGRAM ATIK ÜRETİLİYOR... ÇÖPLER GÜBRE VE ELEKTRİK OLARAK DÖNÜYOR

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., Aslan Değirmenci, İstanbul, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 1,1 KİLOGRAM ATIK ÜRETİLİYOR... ÇÖPLER GÜBRE VE ELEKTRİK OLARAK DÖNÜYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doğu Perinçek'ten kendisine Doğu Perinçek'ten kendisine "Ülkücü katili" diyen Sedat Peker hakkında suç duyurusu Şike kumpası davasında 4 isme tarihi ceza! Karar sonrası Ali Koç'tan zehir zemberek sözler Şike kumpası davasında 4 isme tarihi ceza! Karar sonrası Ali Koç'tan zehir zemberek sözler Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden "Üçüncü doza ihtiyaç var mı?" sorusuna yanıt Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor

Son Dakika Haberleri
13:30 Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı
12:30 Ümit Özat'ın paylaşımı Benitez iddialarını güclendirdi
12:21 Türkiye 25'incisi geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de dereceye girdi
12:10 Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
10:59 Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!
Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı         
13:30
Türkiye'nin atık plastik ambalaj ithalatında tarihi yasak 28 gün sonra uygulanacak Türkiye'nin atık plastik ambalaj ithalatında tarihi yasak 28 gün sonra uygulanacak         
13:13
Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim         
12:45
Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu         
12:11
İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek         
12:09
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra         
10:48
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor         
10:09
Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü         
09:48
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 13:36:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 1,1 KİLOGRAM ATIK ÜRETİLİYOR... ÇÖPLER GÜBRE VE ELEKTRİK OLARAK DÖNÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement