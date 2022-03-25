İstanbul'da kişi başına 12,5 metrekare yeşil alan düşüyor; Viyana 10 kat daha yeşil - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da kişi başına 12,5 metrekare yeşil alan düşüyor; Viyana 10 kat daha yeşil

25.03.2022 09:51
İstanbul'da kişi başına 12,5 metrekare yeşil alan düşüyor; Viyana 10 kat daha yeşil

Türkiye'de İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük metropollerdeki yeşil alanlar, dünyadaki gelişmiş kentlere oranla çok daha az.

Türkiye'de İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük metropollerdeki yeşil alanlar, dünyadaki gelişmiş kentlere oranla çok daha az. Botanik üzerine 25 yıldır çalışmalar yapan iş insanı Yakup Türkal, "Örneğin dünyadaki büyük kentlerin metrekareye düşen kişi başına yeşil alan ortalamasında, Viyana İstanbul'dan 10 kat daha yeşil" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, şehirlerde kişi başına düşen yeşil alanın 10-15 metrekare, gelişmiş ülkelerde ise 20 metrekare olması gerekiyor. Botanik üzerine çalışan Yakup Türkal, "Dünyadaki büyük kentlerde baktığımızda kişi başına metrekareye düşen yeşil alan oranları Viyana 120. Stockholm 87,5. Singapur 66, Amsterdam 45.5, Roma 45.3, İstanbul da ise 12,5 metrekare. Yerel yönetimler bu oranlara göre kentlere mahalle bahçeleri, parklar, kent ormanları, ağaçlıklı meydanlar, bahçeler yapmalı. Çünkü şehirleri yaşanabilir yapan unsurlardan birisi de yeşil alanlardır. Bunun için kentler ağaçlandırılmalı" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJ YAPMALIYIZ

Alanya ve Manavgat'ta peyzaj faaliyetleri yapan Yakup Türkal bu arada peyzajda inovatif yaklaşımlara önem verilmesi için 'Sürdürülebilir Peyzaj' kavramına da dikkat çekerek, "Kent peyzajları için daha fazla ağaçlar kullanılmalı, kaynakları daha verimli kullanmayı, daha az su, daha az enerji kullanarak doğaya katkıda bulunmak hedefimiz olmalı" diye konuştu.

İklim değişikliği sorununun da büyük şehirlerde daha da fazla olduğunu ileri süren Türkal "Ülkemizde ve dünyada iklim değişikliği her geçen gün kendisini daha da fazla hissettiriyor. İklim değişikliğinin etkileri kuruyan göller ve nehirler ile sınırlı değil. Kentler de bundan etkileniyor. Şehirlerde yeşil alanlar yok denecek kadar az. Toprak beton veya asfaltla kaplı. Bu toprağa sızan su miktarını azaltıyor. Adeta yok ediyor. Kentlerin iklim değişikliğinden daha fazla etkilenmesinin nedeni sadece sıcaklıkların ya da yağışların artışı ile ilgili değil. Kent içindeki yeşil alanların yetersizliği bu konuda öne çıkıyor. Büyük kentlerde durum iyi değil. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri oralarda çok daha yoğun hissediliyor" açıklamasında bulundu.


İstanbul'da kişi başına 12,5 metrekare yeşil alan düşüyor; Viyana 10 kat daha yeşil
YORUMLAR
500
Teknopark İstanbul'dan Katar Savunma Fuarı'na çıkarma Teknopark İstanbul'dan Katar Savunma Fuarı'na çıkarma Türkiye'nin ilk Diş Sağlığı Müzesi İstanbul'da açıldı Türkiye'nin ilk Diş Sağlığı Müzesi İstanbul'da açıldı

İstanbul, Türkiye, Viyana, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kişi başına 12,5 metrekare yeşil alan düşüyor; Viyana 10 kat daha yeşil - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
09:17 Gülşen'den kalça ve bel detaylı sahne kostümü
09:13 Ukrayna iddiası: Rusya savaşı, 9 Mayıs'ta yani Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği günün yıldönümünde bitirecek!
09:03 Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi
08:59 Burası Ankara! Trafikte sürücüler yol verme kavgasına girişti, biri eline ekmek bıçağını dahi aldı!
08:56 6 muhalefet lideri ikinci defa buluşuyor! Buluşma yeri: DEVA Partisi genel merkezi, masada üç konu var!
08:43 Kebapçının aşk üçgeninde baş döndürücü oyunlar: Önce karısını vurdu, sonra da barışmak için sevgilisini vurmuş gibi gösterdi
23:54 Cinsel organını gösterip taciz etti! Mahalle ayağa kalktı, önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
08:30 ABD Rus hackerın peşinde: Bilgi verene 10 milyon dolar ödül verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 10:04:55. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da kişi başına 12,5 metrekare yeşil alan düşüyor; Viyana 10 kat daha yeşil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement