Son dakika: Kısıtlama nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor - Ortaköy-Taksim-Eminönü-Sultanahmet ve Sarıyer - Son Dakika

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İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan ve caddelerde sakinlik yaşanıyor.

Kısıtlama nedeniyle sakin olan Taksim Meydanı'nda bulunan turistler, İstiklal Caddesi'ne pasaportları ve izin belgeleri kontrol edildikten sonra alınıyor.

Eşsiz bir İstanbul Boğazı manzarası sunan Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Emirgan sahil şeritlerinde ise az sayıda turistin yürüyüş yaptığı görülüyor. Sahil şeridinde yaya olarak devriye görevi yapan polis ekipleri, sık sık kontroller gerçekleştiriyor.

Esenyurt'ta ise bazı vatandaşlar yürüme mesafesindeki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerden alışveriş yapıyor. Dışarıda, kısıtlamadan muaf tutulanlar ile işe giden bazı vatandaşlar bulunuyor.

Öte yandan İBB verilerine göre saat 13.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.