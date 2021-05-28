İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde D-100 karayolunda yoğunluk giderek arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.00'de yoğunluk yüzde 69'a ulaştı. Topkapı'dan Avcılar yönüne trafik ağır ilerlerken, duraklarda da zaman zaman yoğunluk oluştu. Beylikdüzü yönüne giden duraklarında sefer sayılarının arttırılmasına rağmen yoğunluk uzun süre devam etti. Birçok yolcu metrobüslere binme ve inmede zorluk çekti.