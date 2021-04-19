İstanbul'da kısıtlama öncesi tramvayda aşırı yoğunluk - Son Dakika

Buğra BENLİOĞLU/ -MESAİ bitimiyle birlikte, kısıtlamaya dakikalar kala Aksaray'da istasyon ve tramvaylarda aşırı yoğunluk yaşandı. Tramvay durağında adım atacak yer kalmadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da birçok noktada toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Fatih Aksaray'da saat 17.00'den itibaren tramvay duraklarında aşırı yoğunluk oluştu. Tramvay kapıları yoğunluktan kapanmadı. Aşırı kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.