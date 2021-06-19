Kısıtlama öncesinde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - Son Dakika

Kısıtlama öncesinde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk oluştu.

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