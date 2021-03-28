Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da meydan ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında, İstanbul'da güvenlik güçlerince denetimler yapılıyor. Ekipler, dışarı çıkan kişilerin belgelerini kontrol ediyor.

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler ise Eminönü Yeni Cami ve çevresi, Mısır Çarşısı çevresi ve Sultanahmet Meydanı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde hareketlilik oluşturdu.

Kentin en kalabalık noktalarından olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı da sessizliğe büründü.

Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeridi de sakinliğini korudu.

Anadolu Yakasında ise Üsküdar Meydanı ve Salacak Sahili'nde kısıtlamadan muaf olan turistlerin yürüyüş yaptıkları gözlendi.

Çekmeköy'de vatandaşlar evlerinin yakınlarındaki marketlere giderek alışveriş yaptı. Havanın güzel olması nedeniyle sokak aralarında çocukların oyun oynadıkları görüldü. Emniyet ekiplerinin devriye çalışmaları da aynı bölgede devam ederken, vatandaşların maske ve mesafe tedbirlerine uydukları görüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB CepTrafik uygulamasına göre saat 13.15 itibarıyla yüzde 2 olarak ölçüldü.