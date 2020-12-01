İstanbul'da kısıtlama sonrası denetimler başladı - Son Dakika

İstanbul'da kısıtlama sonrası denetimler başladı

İstanbul'da kısıtlama sonrası denetimler havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında 81 ilde hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma kısıtlama başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoldan geçen araçları tek tek çevirip, izinleri olup olmadığını kontrol ediyor. Denetimler havadan görüntülendi.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonunun tamamını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsünde oluşturulan denetim noktasında ekipler sürücülerin ve yolcuların belgelerini kontrol ediyor. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar ise gerekli belgelerle birlikte kimlik kartlarını polis ekiplerine gösterdikten sonra yollarına devam ediyor.