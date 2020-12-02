İstanbul'da kısıtlama sonrası hareketlilik başladı - Son Dakika

İstanbul'da kısıtlama sonrası hareketlilik başladı

İstanbul'da kısıtlama sonrası hareketlilik başladı Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde uygulanan, dün saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi.

İstanbul'da kısıtlama sonrası hareketlilik başladı İSTANBUL - Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde uygulanan, dün saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, 81 ilde yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu doğrultuda hafta içi ilk kez uygulaması dün saat 21.00'da başlayan kısıtlama, bugün saat 05.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle İstanbul trafiğinde hareketlilik başladı. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'da yeniden başlayacak.

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