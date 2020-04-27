İstanbul'da kısıtlama sonrası sahiller sakinliğini koruyor - Son Dakika

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İstanbul'da kısıtlama sonrası sahiller sakinliğini koruyor
6 saat önce
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sahiller boş kaldı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sahiller boş kaldı. Normal şartlarda yerli ve yabancı birçok turistin yürüyüş yaptığı sahillerin boş hali ise drone ile havadan görüntülendi.
Korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da trafik akışında hareketlilik yaşanırken sahil kısımları uyarılar doğrultusunda boş kaldı. Kısıtlamanın bittiği megakentteki sahiller sessizliğini koruyor. Yerli ve yabancı birçok turistin yürüyüş yaptığı Arnavutköy Sahili ile Bebek Sahili' de boş hali drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 01:15 Kaynak: İHA
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