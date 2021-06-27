İstanbul'da kısıtlamalı son pazar - Son Dakika

Korona virüs vakalarının azalması ve aşılamanın hızlanmasıyla 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları son bulacak. İstanbul'da son kez pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yollar ve meydanlar havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısında 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurmuştu. Tüm Türkiye'de pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün son kez uygulanıyor. İstanbul'da sokaklar, caddeler ve meydanlar cumartesi akşamı saat 22.00 itibarıyla boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan turistler boş kalan İstanbul'un son kez keyfini çıkardı.

Pazar günü kısıtlaması pazartesi sabahı saat 05.00'de son bulacak. Sokağa çıkma kısıtlamalarına 1 Temmuz itibarıyla son verilmiş olacak.