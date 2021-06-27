İstanbul'da kısıtlamalı son Pazar - Son Dakika

İstanbul'da kısıtlamalı son Pazar

İSTANBUL - Korona virüs vakaların azalması ve aşılamanın hızlanmasıyla 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamaları son bulacak. İstanbul'da son kez Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yollar ve meydanlar havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısında 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını duyurmuştu. Tüm Türkiye'de Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün son kez uygulanıyor. İstanbul'da sokaklar, caddeler ve meydanlar Cumartesi akşamı saat 22.00 itibariyle boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan turistler boş kalan İstanbul'un son kez keyfini çıkardı. Pazar günü kısıtlaması Pazartesi sabahı saat 05.00' de son bulacak. Sokağa çıkma kısıtlamalarına 1 Temmuz itibariyle son verilmiş olacak.