İstanbul'da kısıtlamanın 3'üncü gününde yollar boş kaldı - Son Dakika

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İstanbul'da kısıtlamanın 3'üncü gününde yollar boş kaldı
10 dakika önce
İstanbul'da kısıtlamanın 3'üncü gününde yollar boş kaldı Boş yollar havadan görüntülendi İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
İstanbul'da kısıtlamanın 3'üncü gününde yollar boş kaldı
Boş yollar havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş kalan Mecidiyeköy E-5 ise drone ile havadan görüntülendi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Mecidiyeköy E-5'te ise sabah trafiğinin bu dönemde yok denecek karar az olduğu görüldü. Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:48 Kaynak: İHA
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