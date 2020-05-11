İstanbul'da kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu - Son Dakika

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İstanbul'da kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu
6 saat önce
Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde yollara düştü.
Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde yollara düştü. Uzun zaman sonra E-5 kara yolunda yoğun araç kuyrukları oluşurken metrobüs duraklarındaki kalabalık dikkat çekti.
Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 24 büyük şehirde iki gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Dün gece yasağın bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sokağa döküldü. E-5 Avcılar- Bakırköy istikametinde yoğun araç kuyruğu meydana geldi. Metrobüs duraklarında ise insanların sosyal mesafeye uymadan oluşturdukları yoğunluk dikkat çekti. Vatandaşların uzun süre beklediği görüldü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:46 Kaynak: İHA
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