İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından Altuniza'de de trafik kilitlendi - Son Dakika

Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 00.00 itibariyle sona erdi. İstanbul Altunizade'de Avrupa Yakasına geçiş istikametinde kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar araçlarıyla yollara çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde sabahın erken saatlerinde yoğun trafik oluştu. Kısıtlama günlerinde bomboş kalan yollarda trafik yoğunluğu yüzde 20'yi buldu.

İstanbul 'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından Altuniza'de de trafik kilitlendi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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