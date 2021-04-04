İSTANBUL'DA KISITLAMAYA RAĞMEN SOKAKTA DÜĞÜN EĞLENCESİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA KISITLAMAYA RAĞMEN SOKAKTA DÜĞÜN EĞLENCESİ
04.04.2021 10:56
İstanbul'da tekrar başlayan hafta sonu kısıtlamasında 3 farklı ilçede sokakta düğün eğlencesi yapıldı.
İstanbul'da tekrar başlayan hafta sonu kısıtlamasında 3 farklı ilçede sokakta düğün eğlencesi yapıldı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'da yeniden Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edildi. Cuma günü saat 21.00'de başlayan kısıtlama Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek. Kısıtlamaya rağmen ise bazı vatandaşlar sokakta düğün eğlencesi düzenledi. Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan'da davul zurnalı eğlence düzenleyen vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Yaşanan davullu zurnalı eğlence vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti