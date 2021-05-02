Son dakika haber | İstanbul'da polisten kumar baskınları: 2 milyon 213 bin lira ceza - Son Dakika

Son dakika haber | İstanbul'da polisten kumar baskınları: 2 milyon 213 bin lira ceza

02.05.2021 10:15

Son dakika haber: İstanbul'da polisten kumar baskınları: 2 milyon 213 bin lira ceza Bağcılar'da 1 haftalık denetimlerde 638 kişiye toplamda 2 milyon 213 bin lira idari para cezası uyguladı Kumar oynayan 59 kişiye ise toplamda 78 bin 824 lira idari para cezası uygulandı Ruhsatsız 33 mekanın mühürlenirken 3'ü...

İstanbul'da polisten kumar baskınları: 2 milyon 213 bin lira ceza

Bağcılar'da 1 haftalık denetimlerde 638 kişiye toplamda 2 milyon 213 bin lira idari para cezası uyguladı

Kumar oynayan 59 kişiye ise toplamda 78 bin 824 lira idari para cezası uygulandı

Ruhsatsız 33 mekanın mühürlenirken 3'ü aranan 15 kişi ise gözaltına alındı

İSTANBUL - Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 1 hafta içerisinde yaptığı denetimlerde, sokağı çıkma kısıtlamasına rağmen kıraathane, kafeterya ve derneklere giderek kurallara uymayan 638 kişiye toplamda 2 milyon 213 bin lira ve kumar oynayan 59 kişiye ise 78 bin 824 lira idari para cezası uyguladı. Ruhsatsız 33 mekanın mühürlendiği ve 3'ü aranan 15 kişinin gözaltına alındığı baskın anları ise kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız kesmeden devam eden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta içerisinde bir dizi denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kıraathane, kafeterya ve derneklere gittiği ve buralarda kağıt oyunu ile kumar oynandığı ihbarlarını alan Bağcılar polisi, işyerlerine baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda polis ekipleri, vatandaşların maske takmadığı gibi sosyal mesafe kurallarına da uymadığını tespit etti.

Bağcılar polisi kumara göz açtırmıyor

Denetimler kapsamında 50 kıraathane, 12 kafeterya ve 3 deneğe baskın yapan Bağcılar polisi, 638 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 2 milyon 213 bin 222 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca bu işyerlerinde kumar oynayan 59 kişiye ise 78 bin 824 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız 33 mekanın mühürlendiği denetimlerde, 3'ü aranan olmak üzere 15 kişi ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 12 kişiye kumar oynamaktan adli işlem yapıldı. Baskın anları ise kameralara yansıdı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Son dakika haber | İstanbul'da polisten kumar baskınları: 2 milyon 213 bin lira ceza
Son dakika haber | İstanbul'da polisten kumar baskınları: 2 milyon 213 bin lira ceza
Son dakika haber | İstanbul'da polisten kumar baskınları: 2 milyon 213 bin lira ceza
Son dakika haber | İstanbul'da polisten kumar baskınları: 2 milyon 213 bin lira ceza
Son dakika haber | İstanbul'da polisten kumar baskınları: 2 milyon 213 bin lira ceza
Son dakika haber | İstanbul'da polisten kumar baskınları: 2 milyon 213 bin lira ceza
Son dakika haber | İstanbul'da polisten kumar baskınları: 2 milyon 213 bin lira ceza
Son dakika haber | İstanbul'da polisten kumar baskınları: 2 milyon 213 bin lira ceza
Son dakika haber | İstanbul'da polisten kumar baskınları: 2 milyon 213 bin lira ceza

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Hisarcık, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İstanbul'da polisten kumar baskınları: 2 milyon 213 bin lira ceza - Son Dakika


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