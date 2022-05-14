İstanbul'da kıyıya vuran yunus, kurtarılarak denize salındı - Son Dakika

İstanbul Şile'de kıyıya vuran yunus, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü şekilde denize bırakıldı.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şile Ayazma Plajı'na vuran yunusun, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timi'nin titiz çalışmasıyla kurtarıldığı belirtildi.

Paylaşımda, yunusu kıyıdan bota alan ve kontrollü şekilde denize bırakan Sahil Güvenlik personeli tebrik edildi.

Bu arada, yunusun bota alınması ve daha sonra denize bırakılması görüntüleri kameraya yansıdı.