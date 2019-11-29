Son Dakika Haberleri: İstanbul'da kız öğrenci yurduna icra şoku
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İstanbul'da kız öğrenci yurduna icra şoku

6 saat önce

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren ve hali hazırda içerisinde öğrencileri bulunan kız öğrenci yurdu icradan satışa çıkacak.

İstanbul'da kız öğrenci yurduna icra şoku, System.String[]

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren ve hali hazırda içerisinde öğrencileri bulunan kız öğrenci yurdu icradan satışa çıkacak.


İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, özel kız öğrenci yurdu olarak işletilen tesis zemin, bodrum, artı 3 kat ve çatı katı olmak üzere toplam 6 kattan oluşurken, E5 karayolu üzerindeki konumu ile de dikkat çekiyor. 11 milyon 500 TL değerindeki 616 metrekare (m2) arsaya sahip bina 19 Aralık 2019 tarihi saat 12.20'de yarı fiyatı olan 5 milyon 750 bin TL'den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icra uzmanı Caner Çakı, yapılacak olan ihale ile bina mülkiyeti ve işletme hakkının da satın alınacağını belirterek, "İcradan satılacak olan binanın, dosya incelendiğinde otel olarak satışa çıkarıldığını görüyoruz. Satışa çıkacak binanın konum avantajı ve tesisin işletme ruhsatının bulunması dosyayı ön plana çıkartıyor. 616 m2 arsa üzerine inşa edilmiş bu tesis, 1515m2 kapalı alan ve 139m2 teras alanı ile de dikkat çekiyor" dedi. - İSTANBUL

Esenyurt, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
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