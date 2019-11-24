Son Dakika Haberleri: İstanbul'da, kızını öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı
Son Dakika Güncel İstanbul'da, kızını öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da, kızını öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı

6 saat önce

Fatih'te, kızını silahla öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı.

İstanbul'da, kızını öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı, System.String[]

Fatih'te, kızını silahla öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zeyrek Mahallesi Gürgenoğlu Sokağı'ndaki evde emekli başkomiser Kemal A, psikolojik rahatsızlığı bulunan kızı Nihal A'yı (40) silahla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan Nihal A'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Nihal A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisi arayarak kızını vurduğu ihbarında bulunduğu öğrenilen Kemal A, olayda kullandığı tabancayla gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
Düğün çıkışı bıçaklı saldırıda öldürüldü Kavgada yanlışlıkla oğlunu öldürdü MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 22:54:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da, kızını öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]