İstanbul'da klima motoru çalan motosikletli 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da klima motoru çalan motosikletli 2 şüpheli yakalandı

02.04.2022 14:39
İstanbul'da klima motoru çalan motosikletli 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Maslak'taki bir veteriner kliniğinden klima motoru çalan motosikletli 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Maslak'taki bir veteriner kliniğinden klima motoru çalan motosikletli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 23 Mart'ta veteriner kliniğinin klima ekipmanlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayı gerçekleştiren Celal P. ve Süleyman K'yi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelilerin klima motorunu sattıkları hurdacı Kadir K. de gözaltına alındı.

Daha önce de suç kayıtları bulunan Celal P. ve Süleyman K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hurdacı Kadir K. ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önüne kurye motosikletiyle gelen 2 şüphelinin, dışarıdaki klima motorunu alıp olay yerinden ayrılmaları yer alıyor.

YORUMLAR
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Veteriner, İstanbul, 23 Mart, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da klima motoru çalan motosikletli 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da klima motoru çalan motosikletli 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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