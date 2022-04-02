İstanbul'da klima motoru çalan motosikletli 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul Maslak'taki bir veteriner kliniğinden klima motoru çalan motosikletli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 23 Mart'ta veteriner kliniğinin klima ekipmanlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayı gerçekleştiren Celal P. ve Süleyman K'yi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelilerin klima motorunu sattıkları hurdacı Kadir K. de gözaltına alındı.

Daha önce de suç kayıtları bulunan Celal P. ve Süleyman K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hurdacı Kadir K. ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önüne kurye motosikletiyle gelen 2 şüphelinin, dışarıdaki klima motorunu alıp olay yerinden ayrılmaları yer alıyor.