İstanbul'da Kobani olayları gözaltıları (1) - Son Dakika

İSTANBUL'da "Kobani olayları" soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP'liler de bulunuyor. İstanbul'da da gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.