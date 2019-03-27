Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu (2)

İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu (2)

36 dakika önce

Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra zehiri ele geçirildi.

İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu (2), System.String[]
Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA -  İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra zehiri ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla kobra zehiri getiren kişileri tespit etti. Güngören'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 541 cam tüp içinde kobra yılanı zehri ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kobra zehrinin piyasa değerinin 9 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı biliniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:57 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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