İstanbul'da "Kobra Zehri" Operasyonu: 541 Tüp Zehir Ele Geçirildi

İstanbul'da "kobra zehri" operasyonu: 541 tüp zehir ele geçirildi İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasadışı yollarla yurda sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan 541 tüp kobra zehri ele geçirildi.

İstanbul'da "kobra zehri" operasyonu: 541 tüp zehir ele geçirildi İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasadışı yollarla yurda sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan 541 tüp kobra zehri ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen yılan zehrinin kanser tedavisinden kimyasal silah ayrıştırmasına kadar birçok alanda kullanıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Rusya'da laboratuar ortamında imal edilen kobra zehrini yasadışı yollardan Türkiye'ye getirdiği tespit edilen C.Ç. ve E.D.'yi yakın takibe aldı. İki kişinin kaçak yollarla ülkeye getirilen kobra zehrini Güngören'de bir depoda sakladıkları ve satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşan emniyet güçleri, belirlenen adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, adı geçen E.D. ve C.Ç. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara ait depoda 24'ü kobra olmak üzere 541 cam tüpte toplam 9 milyon 750 bin TL değerinde yılan zehri ele geçirildi.

Kanser tedavisinden, kimyasal silahların ayrıştırmasına kadar birçok alanda kullanılıyor

İstanbul'da ele geçirilen kobra zehrinin kanser tedavisinde, kimyasal silahların ayrıştırmasında, sanayi sektöründe, doping ilaçlarında ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı zehirleri arasında yer aldığı belirtiliyor.

Bir damlası koca bir fili saniyeler içinde öldürmeye yeterli..

Söz konusu zehir türünün tek damlasıyla bir fili saniyeler içinde öldürmeye yettiği vurgulanırken, bu türün dünya üzerindeki ikinci derecede etkili zehir olarak biliniyor. Yılan zehirleri damar daraltıcı ve kanamayı durdurucu ilaç yapımında, sara hastalığı ile eklem iltihaplanması tedavisinde kullanılabiliyor. Kanser hastalarına verilen kemoterapi ilaçlarının içinde de yılan zehri bulunduğu ifade ediliyor. Bu haliyle sıvılar içinde en değerlisi olduğu öğrenilen kobra zehrinin, altın madeninden dahi daha değerli ve pahalı olduğu belirtiliyor.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

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İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi

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