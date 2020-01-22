İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangın - Son Dakika
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İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangın

35 dakika önce

Esenyurt'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangın, System.String[]

Esenyurt'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Fatih Mahallesi 860 Sokağı'ndaki 2 katlı koltuk imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Duman tahliye çalışması sürüyor.

Ayrıca, dumandan etkilenen 3 işçiye ambulansta müdahale edildi. İşçilerden biri hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince yapılan araştırma sonucunda imalathanede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Fatih Mahallesi, Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:30 Kaynak: AA
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