İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangın - Son Dakika

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İstanbul'da, koltuk imalathanesinde çıkan yangın
35 dakika önce
Esenyurt'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:30 Kaynak: AA
Esenyurt'taki bir koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Fatih Mahallesi 860 Sokağı'ndaki 2 katlı koltuk imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Duman tahliye çalışması sürüyor.
Ayrıca, dumandan etkilenen 3 işçiye ambulansta müdahale edildi. İşçilerden biri hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince yapılan araştırma sonucunda imalathanede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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