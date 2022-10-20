Şaka değil, gerçek! İstanbul'da bir tekel bayisini soyan hırsızlar, kaçarken suç ortağını unuttu - Son Dakika
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Şaka değil, gerçek! İstanbul'da bir tekel bayisini soyan hırsızlar, kaçarken suç ortağını unuttu

20.10.2022 10:23

İstanbul'da maskeli, kapüşonlu ve eldivenli 5 kişilik bir grup, tekel bayisini soydu. Şüphelilerin apar topar kaçarken bir suç ortağını sokakta unuttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde ve saat 03.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da çalıntı plakalı araçla semtteki bir sokağa gelen maskeli, kapüşonlu ve eldivenli 5 şahıs, tekel bayisinin kepengini kırarak içeriye girdi. Şahıslar burada bulunan çok miktarda sigarayı dakikalar içerisinde çalarak geldikleri araçla kaçtı. Şahısların kaçtığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hırsızlar kaçarken suç ortağını unuttu! Komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada

250 BİN TL'LİK ÜRÜN ÇALDILAR

Gaziosmanpaşa'dan kaçan soyguncular, ardından saat 03.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da bir cadde üzerinde bulunan tekel bayisine geldi. Levye ve çekiç yardımıyla dakikalar içerisinde kepengi kırarak kapıyı açan hırsızlar, yaklaşık 5 dakika içerisinde bayide bulunan yaklaşık 250 bin lira değerindeki sigara ve alkolleri çaldı. Çaldıklarını kova ve kutularla geldikleri araca taşıyan hırsızlar, dışarıdan gelen sesler üzerine apar topar kaçmaya çalıştı. Soygun esnasında tekel bayisinde kaldığı öğrenilen bir gencin telefonla haber verdiği iş yeri sahibi Ahmet Aktay koşarak olay yerine geldi. Hırsızları gören Aktay müdahale etmeye çalıştı ancak şahısların silah çekmesi üzerine bir şey yapamadı.

Hırsızlar kaçarken suç ortağını unuttu! Komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada

HIRSIZLARDAN BİRİNİ UNUTTULAR

Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, panikle araca binip kaçmaya başladı. Kapıları bile kapatmayan hırsızlardan biri araca binemeyince yol ortasında kaldı. Aracın arkasından koşan hırsız, bir sokak sonra araca binerek kaçtı. Komedi filmlerini aramayan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"BAYAĞI PROFESYONELLER"

Tekel bayii sahibi Ahmet Aktay, "Gece 03.45 sıralarında içeride kalan elemanımız bizi arayarak dışarıda kepenklerin kırıldığını bize bildirdi. Bizde haber alır almaz müdahale etmeye geldik. Biz yoldayken içerisi zaten soyulmuştu. Adamlara tam müdahale edecektik ki, silahlı olduklarını gördük. 1-2 tanesi silah çekti, müdahale edemedik. Bir tanesi de yere düşecek gibi oldu. Hatta suç ortaklarından birini burada bıraktı. İleride araca aldılar. Yüzleri maskeli olduğu için yüzlerini göremedik. Kepengi levye ve çekiçle komple kırıyorlar, bayağı profesyoneller. İçeriye girip ne var ne yok alıyorlar. Yaklaşık 250 bin liralık bir zararımız var" dedi.

Kaynak: İHA
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Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Tekel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şaka değil, gerçek! İstanbul'da bir tekel bayisini soyan hırsızlar, kaçarken suç ortağını unuttu - Son Dakika

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