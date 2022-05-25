Komşusuna saldırıp köpeğini yaralayan bıçaklı saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika
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Komşusuna saldırıp köpeğini yaralayan bıçaklı saldırgan gözaltına alındı

25.05.2022 12:02

İstanbul Ataşehir'de komşusuna saldırıp köpeğini yaralayan ve Türk bayrağına zarar veren bıçaklı saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir'de komşusuna saldırıp köpeğini yaralayan ve Türk bayrağına zarar veren bıçaklı saldırgan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Yeşil Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında oturan Mustafa K, evinin penceresinden giriş katındaki Mert S'nin dairesinin bahçesine atladı.

Bacağından ve yüzünden yaralanan Mustafa K. bahçede bulunan köpeği bıçakla yaralayarak, Mert S'ye de saldırdı. Şüpheli ayrıca bahçedeki üzerinde Atatürk resminin bulunduğu Türk bayrağına da bıçakla zarar verdi.

Mert S. şüpheliye müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Mustafa K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri, eşi ve çocuğu olan Mustafa K'nin dairesinin kapısının kilitli olması üzerine içeri girmek için itfaiye ekibi çağırdı. İtfaiye ekiplerince açılan kapıdan giren polis, evde kimsenin olmadığını, camdan atlamadan önce eşyaları kıran şüphelinin kendisine de zarar verdiğini tespit etti.

Şüpheli Mustafa K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

Olayda köpeği yaralanan, eşi ve çocuklarıyla büyük korku yaşayan Mert S, komşusu Mustafa K'nin daha önce kendi eşi ve çocuğunu darbettiğini ve uyuşturucu madde kullandığını öne sürdü.

Bu arada, şüphelinin Türk bayrağını bıçakla kesme anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Komşusuna saldırıp köpeğini yaralayan bıçaklı saldırgan gözaltına alındı
Komşusuna saldırıp köpeğini yaralayan bıçaklı saldırgan gözaltına alındı
Komşusuna saldırıp köpeğini yaralayan bıçaklı saldırgan gözaltına alındı
Komşusuna saldırıp köpeğini yaralayan bıçaklı saldırgan gözaltına alındı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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