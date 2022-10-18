İstanbul'da komşusunun aracını kundaklamıştı: Apartman sakini o anları anlattı - Son Dakika
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İstanbul'da komşusunun aracını kundaklamıştı: Apartman sakini o anları anlattı

18.10.2022 15:05
İstanbul'da komşusunun aracını kundaklamıştı: Apartman sakini o anları anlattı

Gaziosmanpaşa'da bir şahıs binanın otoparkındaki park yeri tartışması yüzünden tartıştığı komşusunun aracını benzin döküp kundaklamıştı.

Gaziosmanpaşa'da bir şahıs binanın otoparkındaki park yeri tartışması yüzünden tartıştığı komşusunun aracını benzin döküp kundaklamıştı. Bir apartman sakini ise kameraya yansıyan olayı anlattı.

Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre Şükrü isimli şahıs, kiraladığı alana motosikletini park etmek istemiş ancak o alanda İbrahim Purcu'ya ait hafif ticari aracın olduğunu görmüştü. Park meselesi nedeniyle taraflar arasında kavga çıkmış, olayın ardından taraflar ayrılmıştı. Darp edilen şahıs, akşam saatlerinde binanın otoparkına geri gelerek İbrahim Purcu'ya ait aracı benzin dökerek ateşe vermiş, ardından da gözaltına alınmıştı.

Komşu o anları anlattı

Aracı yanan kişinin komşusu olan Enes Purcu, "Dün akşam saat 20.00 sıralarında iki komşumuz burada kavga ediyor. Karşılıklı bir söz dalaşı ile başlıyor. Buraya bir motor park ediyor. Motor park edince 'neden buraya park ediyorsun? Buraya park etme şuraya alır mısın?' gibisinden ricada bulunuyor. Motor sahibi kişide sert karşılık veriyor. Sert bir şekilde söz dalaşına giriyor. Daha sonra onu ittirmeye kalkınca filan bir arbede çıkıyor aralarında arbede sona erdiğinde taraflar dağılıyor. Bu arkadaşta kepengi açıyor. Araca taş fırlatıyor, kaldırım taşı aracın camlarına vuruyor. Ondan sonra eline tiner alıyor aracı yakıyor. Biz de araçtan çıkan dumana geldik. Ondan sonra söndürdük. Taraflar arasında sözlü olarak bir uzlaşma sağlandı. Aralarında çözecekler gibi duruyor. Araçta 80-90 bin liralık bir hasar var. Kendi servisi var. Gelen servis bir rapor çıkardı. İşçilik ile beraber kendi parçaları ile beraber 80-90 bin liralık hasar varmış ki kendi yetkili servisi gelseydi araç hurdaya çıkacağını söylediler aracın orijinal servisi aracı hurdaya çıkarır. Bunu yapmaya kalkmaz diyor" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Tragger, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da komşusunun aracını kundaklamıştı: Apartman sakini o anları anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da komşusunun aracını kundaklamıştı: Apartman sakini o anları anlattı - Son Dakika
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