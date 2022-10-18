Kundaklamadan önce annesiyle otoparka gidip aracın camını kırmış

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir şahıs, binanın otoparkındaki park yeri tartışması yüzünden tartıştığı komşusunun aracını benzin döküp kundaklamıştı. Şahsın olaydan önce annesiyle birlikte otoparka gidip aracın camını parke taşıyla kırdıkları ortaya çıktı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre Şükrü D. isimli şahıs, kiraladığı alana motosikletini park etmek istemiş ancak o alanda İbrahim Purcu'ya ait hafif ticari aracın olduğunu görmüştü. Park meselesi nedeniyle taraflar arasında kavga çıkmış, olayın ardından taraflar ayrılmıştı. Darp edilen şahıs, akşam saatlerinde binanın otoparkına geri gelerek İbrahim Purcu'ya ait aracı benzin dökerek ateşe vermiş, ardından da gözaltına alınmıştı.

Annesiyle birlikte aracın camını kırmış

Öte yandan şahsın aracı kundaklamadan önce annesiyle birlikte otoparka giderek araca zarar verdiklerine dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde elinde parke taşı olan kadın aracın ön camına üst üste vuruyor.