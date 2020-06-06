İstanbul'da komşusunun öldürdüğü kadın Tokat'ta toprağa verildi - Son Dakika

İstanbul'da kendisiyle evlenmek istediği iddia edilen komşusunun bıçaklayarak öldürdüğü kadın, memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde toprağa verildi.
Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi'nde komşusu Muharrem E'nin (22) bıçaklayarak öldürdüğü Ayşegül Aktürk'ün (36) cenazesi, yakınları tarafından memleketi Tokat'ın Zile ilçesine getirildi.
Aktürk, asri mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Oğlu 11 yaşındaki Eren Aktürk, annesinin mezarı başında gözyaşı döktü.
İstanbul'da dün, devlet hastanesinin idari bölümünde çalışan 2 çocuk annesi Aktürk, sabah işe gitmek için evden çıktığında tartıştığı, kendisiyle evlenmek istediği öne sürülen komşusu Muharrem E'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı.
Aktürk hayatını kaybederken, saldırgan, kendisini de bıçakla yaralamıştı.