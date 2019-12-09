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İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afganistan hassas bir dönemden...
7 saat önce
İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. 18 yıldır yaptığımız maddi ve manevi yardımları arttırmamız gerekiyor. İnşa etmek zor, yıkmak kolaydır. Dikkatli olunmaz ise kısa sürede yerini büyük bir hezimete bırakır. Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır" dedi. - İSTANBUL
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