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İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afgan makamlarının FETÖ ile...
6 saat önce
İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afgan makamlarının FETÖ ile mücadelede ülkemize verdikleri destekten teşekkür ederim. TMV Afganistan'da 12 okulu devraldı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afgan makamlarının FETÖ ile mücadelede ülkemize verdikleri destekten teşekkür ederim. TMV Afganistan'da 12 okulu devraldı" dedi. - İSTANBUL
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