Son Dakika Haberleri: İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afgan makamlarının FETÖ ile...
Son Dakika Güncel İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Afgan makamlarının FETÖ ile... - Son Dakika

İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afgan makamlarının FETÖ ile...

6 saat önce

İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afgan makamlarının FETÖ ile mücadelede ülkemize verdikleri destekten teşekkür ederim. TMV Afganistan'da 12 okulu devraldı" dedi.

İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

İstanbul'da konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afgan makamlarının FETÖ ile mücadelede ülkemize verdikleri destekten teşekkür ederim. TMV Afganistan'da 12 okulu devraldı" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
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