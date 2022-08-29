İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı! 2'si polis 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı! 2'si polis 6 kişi yaralandı

29.08.2022 19:56

Kağıthane'deki Hasbahçe Mesire Alanı'ndaki konserde çıkan kavgada bir saldırgan 4 kişiyi bıçakla yaraladı. Olaya müdahale eden iki polis memurunu da göğsünden ve elinden yaralayan saldırgan, bıçakla önünü kesip bindiği aracı da gasp ederek kaçmak istedi. Polis tarafından lastiğine ateş edilerek durdurulan aracın içerisindeki bıçaklı saldırgan yakalandı. Yaşananlar kameralara anbean kaydedilirken, gözaltına alınan saldırganın 38 suç kaydının olduğu belirlendi.

Dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki Hasbahçe Mesire Alanı'nda meydana gelen olayda, Tuğçe Kandemir konserinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine eline bıçak geçiren bir şahıs, alandaki 4 kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından kaçmaya başlayan şahsı iki polis memuru yakalamak istedi. Şahıs kendisine müdahale eden iki polisi göğsünden ve elinden yaralandıktan sonra kaçmaya devam etti.

İstanbul'da konserde bıçaklı dehşet: Suç makinesi 2'si polis 6 kişiyi yaralayıp gasp ettiği araçla kaçmaya çalıştı

ENGELLİNİN ARACINI GASP EDİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ortalığın bir anda karıştığı olay sonrası saldırgan, o esnada alandan ayrılmaya çalışan bedensel engelli İsmail B.'nin aracının önünü kesti. Sürücüye bıçak doğrultarak aracına binen şahıs, konser alanından kaçmaya çalıştı. Saldırganın kaçmaya çalıştığını fark eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın lastiğine ateş açtı. Olay sonucunda durdurulan aracın içerisindeki saldırgan, olayda kullandığı bıçakla birlikte etkisiz hale getirilerek kıskıvrak yakalandı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'da konserde bıçaklı dehşet: Suç makinesi 2'si polis 6 kişiyi yaralayıp gasp ettiği araçla kaçmaya çalıştı

2'Sİ POLİS 6 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılan polis memuru T.K.'nın ise göğsüne 15 adet dikiş atıldığı, elinden hafif şekilde yaralanan diğer polis memuru S.Ö.'nün ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan diğer 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da konserde bıçaklı dehşet: Suç makinesi 2'si polis 6 kişiyi yaralayıp gasp ettiği araçla kaçmaya çalıştı

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan gözaltına alınan bıçaklı saldırgan Hakan D.'nin (29), emniyette çeşitli suçlardan 38 kaydının olduğu ortaya çıktı. Sadabad Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen saldırgan Hakan D.'ye "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama", suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. Polis olayla ilgili başlattığı incelemesi sürüyor.

İstanbul'da konserde bıçaklı dehşet: Suç makinesi 2'si polis 6 kişiyi yaralayıp gasp ettiği araçla kaçmaya çalıştı
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Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı! 2'si polis 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da konserde bıçaklı saldırı! 2'si polis 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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