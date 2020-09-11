İstanbul'da konserlere ve deniz araçlarındaki düğünlere yasak - Son Dakika

İstanbul'da konserlere ve deniz araçlarındaki düğünlere yasak

İstanbul Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında deniz araçlarındaki düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan ile açık alanlardaki konser, festival gibi etkinliklere yarından itibaren müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul'da konserlere ve deniz araçlarındaki düğünlere yasak, System.String[]

İstanbul Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında deniz araçlarındaki düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan ile açık alanlardaki konser, festival gibi etkinliklere yarından itibaren müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi saat 18.00'de Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında olağanüstü toplandı. İstanbul Valiliği toplantı sonrasında alınan yeni kararları açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle;

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb. işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

2- Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere 12 Eylül 2020 tarihinden itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 20:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da konserlere ve deniz araçlarındaki düğünlere yasak - Son Dakika

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